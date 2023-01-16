خلال شهرين.. طائرتان "فريدتان" تدخلان المجال الجوي العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الإثنين، موعد تسلم طائرتين "فريدتين" من نوعهما وذات مواصفات وتقنية جيدة.

وقال وكيل وزارة النقل حازم الحفاظي لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة إيرباص إيه 220 ذات مواصفات وتقنية جيدة وصلت إلى بغداد، ضمن خطوات وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية".

واوضح ان "مشروع شراء طائرات إيرباص جزء من البرنامج الحكومي وأحد مشاريع وزارة النقل من أصل 12 مشروعاً في البرنامج للوزارة".

وتابع الحفاظي أن "شركة الخطوط الجوية مستمرة لإستكمال المشروع باستلام الطائرة الثالثة في نهاية شهري شباط وآذار سيكتمل مشروع استلام الطائرات بشكل تام".

وأعلنت وزارة النقل اول امس السبت، تسلم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الطائرة الثالثة من طراز Airbus A220-300 التي تعتبر من الطائرات الحديثة المزودة بتقنيات ومواصفات عالية، وهو ما جعلها فريدة من نوعها.