خلال أسبوع واحد.. إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، عن إتلاف كميات كبيرة من مختلف المواد المخدرة في محافظة البصرة خلال أسبوع واحد.

وقالت مقررة الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، زمن محمود جاسم، خلال مؤتمر صحفي في البصرة، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم إتلاف 238 كيلوغراماً من المخدرات تضم الحشيشة والكريستال والهيروين والكوكايين، و99 ألفاً و300 قرص مخدر ومؤثرات عقلية، وأكثر من 23 ألف مل من الكريستال السائل، وما يزيد على 18 ألف قطرة عين مخدرة، في محافظة البصرة".

وأضافت "الحملة المنفذة لإتلاف المخدرات جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتقع ضمن مساعي حكومية للحد من التعاطي والمتاجرة بهذه المواد الخطيرة".

وتابعت "من أهم المواد التي تم إتلافها هي 23 ألفاً و800 مل من سائل مادة الكريستال الذي يتم تجفيفه من قبل التجار والمروجين للحصول على المخدرات، ويتم تهريبه وهو سائل للتحايل على السيطرات ومفارز K9".

وبينت جاسم "تم إتلاف 18 ألفاً و600 قطرة من مادة (ميزر ابيت) التي تُصنف ضمن الجدول السابع من المؤثرات العقلية وهي قطرات طبية تستخدم لتوسعة حدقة العين وتباع في العيادات الطبية التخصصية، ومتواجدة بشكل غير قانوني عند أشخاص غير مختصين".