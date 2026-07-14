خلال أسبوع.. الرصد الزلزالي يسجل 11 هزة أرضية في العراق ومحيطه

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن خارطة الهزات الأرضية المسجلة داخل البلاد والمناطق المجاورة، وذلك للفترة من 7 تموز/يوليو ولغاية 14 من الشهر ذاته.

ووفقاً للتقرير الصادر عن قسم الرصد الزلزالي التابع للهيئة، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية خلال هذه الفترة 11 هزة، تراوحت قوتها بين 1.3 إلى 2.9 درجة على مقياس ريختر.