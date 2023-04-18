خلال أسبوع.. الداخلية العراقية تعلن إيقاف 60 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري

شفق نيوز/ أعلنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، إيقاف 60 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في غضون أسبوع.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية وبعمليات نوعية متفرقة أوقفت (37) حالة ابتزاز الكتروني، و(23) حالة عنف أسري في مختلف محافظات البلاد في غضون الأسبوع الأخير".

وأشارت الشرطة المجتمعية الى أن "أغلب حالات الابتزاز التي تمكنت الشرطة المجتمعية من معالجتها ناجمة عن سوء استخدام الضحايا للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن أغلبهم من الفتيات المراهقات".

ودعت الشرطة المجتمعية المواطنين كافة، خصوصا النساء والفتيات منهم الى "عدم التعويل على العلاقات والصداقات القائمة عبر الفضاء الالكتروني، كونها محفوفة بالمخاطر والمشاكل الجسيمة"، مؤكدة استقبالها لمناشدات وشكاوى المواطنين عبر خطها الساخن المجاني (497) على مدار 24 ساعة.