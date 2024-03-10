خلال أسبوعين .. العراق على موعد مع حالات جوية ممطرة وتذبذب في درجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الزيادي، يوم الأحد، أن تتأثر مناطق ومدن العراق بمنخفضات جوية متفرقة تتساقط معها الأمطار مع تذبذب في درجات الحرارة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن يوم غد الإثنين يبدأ تقدم منخفض ممطر متوسط الفعالية، وتحديداً في المدن الجنوبية وأجزاء متفرقة في أماكن متباعدة في وسط وغرب البلاد.

وأضاف أن هناك مجدداً حالة ماطرة تبدأ بعد منتصف الشهر، مبينا أن الخرائط تشير إلى أمطار غزيرة في بعض الأجزاء من البلاد.

وتابع الزيادي بالقول إن الأمطار تعود في يوم 19 وبعد 20 آذار الحالي في مناطق شاسعة من مختلف المدن مؤدية إلى تساقط أمطار بين متوسطة وغزيرة أحياناً.

ونوه إلى أن درجات الحرارة تستمر مقاربة بين أنخفاض طفيف وإرتفاع نهاية هذا الأسبوع.