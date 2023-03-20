خلال أسبوعين.. السوداني يوجه بفتح جميع الطرق والأزقة المغلقة في بغداد

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بفتح جميع الطرق والأزقة المغلقة في بغداد خلال فترة أقصاها أسبوعين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتأمين حركة عالية في انسيابية حركة الشارع، وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بفتح جميع الطرق والازقة المغلقة خلال مدة اقصاها اسبوعين ضمن قاطع عمليات الكرخ وعمليات والرصافة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في الثاني من شهر آذار/ مارس الجاري، الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، التي تأتي استناداً إلى ما ورد في البرنامج الحكومي.

وتتضمن مشاريع الحزمة الأولى، التي تشرف عليها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إنشاء جسور جديدة ومجسّرات، واستحداث طرق سريعة، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة العديد من الشوارع.