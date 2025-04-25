خلال ساعة.. غرق شابين بحادثين منفصلين في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، يوم الجمعة، بانتشال جثتين لشابين غرقا في المحافظة، بحادثين منفصلين وقعا خلال ساعة واحدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول سُجّل في بلدة بادوش، حيث غرق شاب من سكنة حي الكرامة أثناء السباحة في نهر دجلة، وتمكنت فرق الشرطة النهرية من انتشال جثته بعد بحث استمر لعدة دقائق".

وأضاف أن "الحادث الثاني وقع بعد وقت قصير في منطقة الرشيدية، حيث غرق شاب آخر من مواليد 2008 أثناء رحلة ترفيهية مع عائلته، وكان يسبح برفقة شقيقيه حين جرفتهم المياه"، مبينًا أن "الشرطة أنقذت الشقيقين، فيما فارق الثالث الحياة أمام أنظار والده".

وأشار المصدر إلى أن "الجثتين تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيقين بالحادثين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".