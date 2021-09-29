خلال ساعات.. مستشفى عراقي يسجل مصرع وإصابة 18 زائراً بينهم أجانب

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي بقضاء عفك ضمن محافظة الديوانية، يوم الأربعاء، بأن حوادث السير ضمن نطاق القضاء سجلت مصرع وإصابة 18 زائراً بيهم من جنسيات أجنبية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مستشفى عفك العام بمحافظة الديوانية سجل خلال الساعات الماضية حادثين راح ضحيته شخصين (امرأة عراقية وإيراني الجنسية)، فضلا عن إصابة 16 آخرين من العراقيين والإيرانيين بجروح أثناء عودتهم من أداء مناسك الزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف المصدر، أن "غالبية الجرحى بحالات خطرة، ونقلوا إلى مستشفى الديوانية العام في مركز المحافظة".