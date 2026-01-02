خلال ساعات.. طقس العراق: صفر مئوي وصقيع ورياح جافة

شفق نيوز- بغداد

حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الجمعة، من انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات الصقيع في المناطق الصحراوية والزراعية، مشددة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتوقعت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح والليالي القادمة في عموم مناطق العراق، بتأثير موجة قطبية تسبب انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة الصغرى لتلامس الصفر المئوي أو أدنى في أغلب مدن الشمال والغربية وأجزاء من الوسط، وتكون أعلى نسبياً في الجنوب".

وأضافت "يترافق ذلك مع نشاط لرياح شمالية إلى شمالية غربية جافة، تسهم في زيادة الإحساس بالبرودة، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصاً في المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية. ولا يستبعد تشكل الصقيع لذلك يجب الحذر".