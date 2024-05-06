خلال ساعات.. صعقة رعدية وأخرى كهربائية تقتلان شابين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الاثنين، مصرع راعي أغنام بصعقة رعدية، فيما أودت صعقة كهربائية بحياة شاب، جنوب غربي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً أصابته صاعقة رعدية أثناء رعي الأغنام في قرية العبادة قرب ناحية تازة خورماتو (20كم جنوبي كركوك)، وأدت إلى وفاته على الفور وتفرق الأغنام".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً كان يعمل بالأجهزة الكهربائية وتعرض لصعقة مميتة وسط منزله في ناحية الملتقى (35كم جنوب غربي كركوك)".

وأضاف أنه "تم نقل جثتيّ الشابين إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي وجرى تسليمهما لذويهما لدفنهما".