خلال ساعات.. تطمين حكومي بانتهاء أزمة البنزين في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

تجددت أزمة البنزين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، مثيرة استياءً كبيراً بين المواطنين الذين يضطرون للوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وسط تطمينات حكومية بأن الأزمة ستنتهي "خلال الساعات المقبلة".

وقال المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، أحمد الإبراهيمي، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة البنزين في مدينة الناصرية بدأت منذ يومين، وعلى إثرها تم استدعاء جميع المسؤولين عن الملف النفطي في المحافظة".

ولفت الإبراهيمي إلى أن "المجلس شكل لجنة مشتركة لوضع الحلول العاجلة بهذا الشأن، وسيتم حل الأزمة خلال الساعات المقبلة".

من جانبه، أوضح مصدر حكومي مطلع، أن "حصة محافظة ذي قار من مادة البنزين التي تُجهز من مصافي البصرة لم تُخفّض من قبل وزارة النفط"، وبالتالي فإن الأزمة هي نتيجة "هلع المواطنين بعد بث دعايات وأخبار مزيفة بهذا الخصوص، ما دفع المواطنين للإقبال بكثافة على المحطات".

ويؤكد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ذي قار، أن أزمة الوقود باتت مشكلة متكررة في مدينة الناصرية، لافتاً إلى أن المواطنين مستاؤون وغاضبون من تكرار الأزمة والفشل في إيجاد حلول لها.

ويطالب مواطنون من الجهات المحلية بـ"التدخل العاجل والتنسيق مع الحكومة المركزية ووزارة النفط لتوفير كميات كافية وإعادة تنظيم التوزيع"، بحسب ما نقله المراسل عنهم.