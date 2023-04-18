خلال ساعات .. تسجيل ثلاث حالات انتحار في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة سجلت 3 حالات انتحار، إحداها باءت بالفشل في تحقيق مبتغاها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " فتاة تبلغ من العمر 18 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال (ربطة رأس) مربوط بـ(سلم منزلها) الواقع في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "دوافع الانتحار ما تزال غامضة ومجهولة لدى الأجهزة الامنية".

وتابع المصدر، كما ان "فتاة تبلغ من العمر 19 عاما اقدمت على الانتحار حرقا بمادة النفط الأبيض داخل منزلها بقضاء البطحاء غربي الناصرية، لم يفلح معها نقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم لتفارق الحياة".

وفي الناصرية مركز المحافظة، تمكنت الأجهزة الامنية من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 18 عاما من محاولة انتحار عندما قام برمي نفسه من أعلى الجسر السريع على نهر الفرات،

ووفقا للمصدر الأمني فإن "التحقيقات أثبتت أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية".