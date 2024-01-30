خلال ساعات.. انتحار فتاة وشابين في النجف وبغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي انتحار وسط مناطق بمركز المحافظة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة حي ميسان بقضاء الكوفة وسط المحافظة"، لافتا إلى ان " دوافع الانتحار هي حالة نفسية سيئة يعيشها منذ عدة اسابيع".

واضاف المصدر، كما ان "فتاة طالبة تبلغ من العمر 19 عاما، أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال داخل منزلها بمنطقة المكرمة وسط مركز المحافظة "، مشيرا الى ان" دوافع الانتحار غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ".

وفي بغداد، أقدم شاب على الانتحار بإسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة الامين شرق العاصمة.

وبحسب مصدر أمني، لم تعرف أسباب الانتحار، فيما تجري الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة.