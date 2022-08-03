خلال ساعات.. انتحار شاب وإحباط محاولتين في ثلاث محافظات

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة انتحار لشاب، وإحباط محاولتين أخريين في حوادث متفرقة بالعاصمة بغداد، ومحافظتي نينوى وواسط، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً، أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في منطقة الموفقية بمحافظة واسط، لأسباب ما تزال مجهولة".

في السياق، أنقذت الشرطة الاتحادية، امرأة تبلغ من العمر ٣٨ عاماً حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الأئمة، في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب ورد للوكالة، أن "المرأة تعاني من أمراض نفسية، وتمكنت المفارز الأمنية للفوج الثالث اللواء الثامن، من منعها وتسليمها أصوليا إلى الجهات المختصة".

إلى ذلك، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "الشرطة النهرية أنقذت شاباً ألقى بنفسه من الجسر القديم بمدينة الموصل، في محاولة للانتحار، بسبب مشكلات مع عائلته.

وأضاف المصدر، أن "زوارق الشرطة النهرية، وصلت إليه في اللحظات الأخيرة، قبل غرقه"، لافتة إلى أن "عمره يتراوح في الثلاثينات، وهو متزوج ولديه ولد".