خلال ساعات.. انتحار امرأتين في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار لامرأتين في منطقتين مختلفتين من المحافظة، وسط ترجيحات أولية بوجود دوافع عائلية ونفسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة أقدمت على الانتحار بتناول مادة سامة تُستخدم لقتل الفئران داخل منزلها في منطقة يارمجة الشرقية شرقي مدينة الموصل، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأضاف أن امرأة أخرى أنهت حياتها شنقاً داخل منزلها في قرية الكبة التابعة لمنطقة الرشيدية شمالي الموصل، مبيناً أن مفارز الشرطة طوقت موقعي الحادثتين وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساتهما.

وأشار المصدر إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الحالتين تعودان إلى مشاكل عائلية ونفسية، فيما جرى نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.