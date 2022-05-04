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خلال ساعات.. العراق يتأثر بطقس "خماسيني" وغبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-04T07:47:51+0000
خلال ساعات.. العراق يتأثر بطقس "خماسيني" وغبار

شفق نيوز / أصدر قسم التنبؤ الجوي العراقي، تقريره الخاص للحالة الجوية التي سيتأثر بها البلاد لمدة يومين اعتباراً من يوم الأربعاء، بامتداد منخفض جوي من شمال أفريقيا "الخماسيني" والذي ترافقه كتل هوائية دافئة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر التقرير، الصادر عن هيئة الأنواء الجوية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بداية تأثير المنخفض سوف يكون على المنطقة الجنوبية بالتحديد، ومنها مدن الناصرية، النجف، السماوة ظهر اليوم، حيث يمتد ليشمل كل أقسامها".

وأضاف أن "المنطقتين الوسطى والشمالية سيتشكل بها الغبار مساء اليوم، وابتداءً من اقسامها الغربية بالتحديد ومنها مدن (الموصل، الرمادي، تكريت)، ثم يمتد تأثير الغبار ليشمل جميع أجزاء المنطقة الوسطى، ومن ضمنها العاصمة بغداد، وأجزاء من المنطقة الشمالية".

وأوضح التقرير، أن "تأثير هذا المنخفض الجوي، سيستمر لغاية يوم الخميس، حيث يتحسن الطقس تدريجياً مساءً مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ".

وشهد شهر نيسان المنصرم حدوث 5 عواصف ترابية شديدة، فيما بدأ اليوم الأول من شهر أيار بعاصفة ترابية أشد من سابقاتها حيث تدنت مستويات الرؤية.

وغالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق كبيرة نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.

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