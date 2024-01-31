خلال ساعات .. العثور على طفل ثان حديث الولادة مرمي تحت جسر في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بالعثور على رضيع مرمي تحت أحد الجسور، وإلقاء القبض على والدته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود طفل رضيع عمره ساعات ملقى أسفل جسر السنك من جهة الرصافة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "بعد الاستفسار من المواطنين القريبين من المكان تم التوصل إلى والدة الرضيع وملاحقتها والقبض عليها وإيداعها التوقيف".

وكان مصدر في الشرطة المحلية قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بالعثور على طفل داخل كيس للنفايات في إحدى مناطق شرقي العاصمة بغداد، مبينا أن هذا الطفل كان قد فارق الحياة.

وأوضح أن معلومات وردت عن رمي طفل حديث الولادة في الشارع الخدمي ضمن منطقة الأمين، مبيناً أنه تم الانتقال إلى المكان ورفع الجثة في حين شرعت القوات الأمنية بمتابعة كاميرات المراقبة للتواصل إلى الفاعلين.