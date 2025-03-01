خلال رمضان.. بغداد و3 محافظات تقلص الدوام الرسمي

شفق نيوز/ مع بداية شهر رمضان، أعلنت 4 محافات عن تقليص الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة، تباينت بين أن تكون في الدوام وبين نهايته.

وقال ديوان محافظة بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات التابعة لها بواقع ساعة واحدة في نهاية الدوام، وذلك خلال شهر رمضان المبارك".

كما أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك بساعة واحدة في نهاية الدوام الرسمي".

وإلى الأنبار، فقد أعلن ديوان المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرِّر تقليص ساعات الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، ليبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي".

فيما أعلن محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية في المحافظة، ليبدأ من الساعة التاسعة صباحا بدلاً من الثامنة وحتى نهاية الدوام الرسمي".

وكانت وزارة التربية في إقليم كوردستان، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تقليص مدة كل حصة دراسية بمقدار خمس دقائق في جميع المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

وسبق أن قرر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته التي عقدها (الثلاثاء 18 شباط / فبراير 2025)، تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة فقط إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار/ مارس 2025.