خلال رمضان.. ارتفاع الطلب على أكلة "الباجة" في العراق (صور)

شفق نيوز- بغداد

يزداد إقبال العراقيين في شهر رمضان على شراء أكلة "الباجة"، لا سيّما مع انخفاض درجات الحرارة نسبياً، حيث يحرص الكثير من العراقيين على تناول هذه الأكلة لمذاقها المتميّز وسعراتها الحرارية العالية.

وتتكوّن أكلة "الباجة" من رؤوس العجول أو الأبقار والأغنام، مع أطرافها وبعض من أعضائها، ويتم تحضيرها عادة عن طريقة السلق بالماء وإضافة بعض المطيبات من البهارات والملح والليمون وحشو بعض الأجزاء بالرز واللحم المفروم، مع إضافات أخرى تختلف من مطبخ لآخر.

ويفضّل العراقيون تناول "الباجة" في مطاعمها الخاصة، غير أن الكثير منهم يعمد إلى شرائها من محال القصابة لتحضيرها منزلياً.

ويقول خضير وهو بائع "باجة" في أحد أسواق بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "معدل أسعار الباجة يبلغ 17 أو 18 ألف دينار، ونخفض السعر لمن يحتاج المساعدة، لا سيّما ونحن في شهر رمضان وهنالك الكثير من الناس ممن لا يمتلكون المال الكافي لذلك".

ويشير خضير إلى أن "الزبائن يزاد طلبهم على شراء الباجة في شهر رمضان، هنالك من يريد 3 منها فنبيع له ومن يريد 4 كذلك، والكل يرغب بالباجة العراقية ولا أحد يحبذ المستوردة، لذلك لا نتعامل بها إطلاقاً".

ويقوم خضير بعزل رؤوس الحيوانات التي يتم ذبحها في محله وأعضائها الخاصة بـ"الباجة"، لبيعها للزبائن ممن يطلبونها.

ويقول خضير إن رغبة الزبائن تختلف من زبون لآخر، لكنه يحرص على إظهار أن "الباجة" التي يبيعونها هي نتاج ذبح العجول والأبقار والأغنام التي يربونها لبيع لحومها.

وتمثّل أكلة "الباجة" واحدة من الأكلات الموروثة في المطبخ العراقي التي ظلت مفضلة على مدى عقود من الزمن.