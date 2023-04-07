خلال رحلة تبضع الى كوردستان.. حادث سير يودي بحياة تاجر ورفيقه

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، بمصرع تاجر من سكان محافظة ديالى، خلال رحلة تبضع من اقليم كوردستان بحادث سير في أطراف نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان التاجر من سكان ناحية بهرز جنوب بعقوبة لقي مصرعه مع رفيقه جراء حادث سير على طريق نينوى – اربيل خلال رحلة تبضع تجاري من اقليم كوردستان.

وتابع المصدر ان حادث السير وقع بالقرب من سرية للجيش العراقي والتي نقلت التاجر ورفيقه الى المستشفى ثم توفيا بعد إصابات بليغة".

وكشف المصدر ان امر سرية المرابطة (ملازم اول) اعاد مبلغ 380 مليون دينار كانت بحوزة الضحية بعد اتصاله بعائلة التاجر وتسليم الاموال بالكامل.