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خلال أربع سنوات.. إنجاز 718 مشروعاً في المناطق العراقية المحررة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-20T15:01:43+0000
خلال أربع سنوات.. إنجاز 718 مشروعاً في المناطق العراقية المحررة

شفق نيوز / أعلن صندوق "إعمار المناطق المحررة من قبضة داعش"، الذي تأسس عام 2016، يوم الأحد، إنجاز 718 مشروعاً من إجمالي 971 في مختلف القطاعات، لغاية العام 2020.

وتطلق تسمية "المحافظات المحررة" على كل من (الأنبار ونينوى وصلاح الدين) وأجزاء من (كركوك وديالى وبغداد وبابل).

وهذه المحافظات سبق وأن اجتاحها تنظيم داعش، أو (أجزاء من مناطقها)، عام 2014، قبل أن تشن القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي، عمليات استعادتها، بإسناد من التحالف الدولي الذي قادته واشنطن أنذاك.

وقال مسؤول المتابعة الهندسية للصندوق، حسين العزي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المشاريع المنجزة ساهمت وبشكل كبير في إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم".

وأضاف العزي، أن الصندوق يركز خلال العام الحالي على "مشاريع البنى التحتية والتي شملت أعمال المجاري والماء والكهرباء والطرق وبما يقارب 375 عقداً، موزعة على المحافظات السبع"، لافتاً إلى أن "كل عقد يشمل مجموعة من المشاريع الخدمية حيث تمت المباشرة في جميع المشاريع وتم إنجاز العديد منها".

وتابع أن "الأولوية كانت في إنجاز المشاريع لقطاعي الماء والكهرباء، ومن ثم التربية والصحة، حيث تم إنجاز أغلب هذه المشاريع".

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