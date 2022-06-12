خلال اﻷيام المقبلة.. الطاقة النيابية تناقش مع الكاظمي تسديد مستحقات الغاز الايراني

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الأحد، تستعد للقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة واقع الكهرباء وتسديد مستحقات الغاز الإيراني المورد للعراق.

وقال نائب رئيس اللجنة داخل راضي لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة الكهرباء والطاقة النيابية ستلتقي برئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لمناقشة واقع الكهرباء المشاكل التي تعانيها الوزارة وحاجتها إلى الأموال لتسديد المستحقات الغاز الإيراني وإجراء صيانة المحطات الكهربائية".

وأوضح راضي، إن "إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب سيساهم في دفع الأموال وتسديد مستحقات الغاز الإيراني عن الأعوام 2020, 2021, 2022".

واضاف إن "وزارة الكهرباء مستعدة أن يصل إنتاجها إلى 22 ألف ميكا واط في فصل الصيف بعد توفر الأموال والمواد الأولية وحل المشاكل الفنية على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع".