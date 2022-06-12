سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال اﻷيام المقبلة.. الطاقة النيابية تناقش مع الكاظمي تسديد مستحقات الغاز الايراني

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-12T09:24:56+0000
خلال اﻷيام المقبلة.. الطاقة النيابية تناقش مع الكاظمي تسديد مستحقات الغاز الايراني

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الأحد، تستعد للقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة واقع الكهرباء وتسديد مستحقات الغاز الإيراني المورد للعراق. 

وقال نائب رئيس اللجنة داخل راضي لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة الكهرباء والطاقة النيابية ستلتقي برئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لمناقشة واقع الكهرباء المشاكل التي تعانيها الوزارة وحاجتها إلى الأموال لتسديد المستحقات الغاز الإيراني وإجراء صيانة المحطات الكهربائية". 

 وأوضح راضي، إن "إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب سيساهم في دفع الأموال وتسديد مستحقات الغاز الإيراني عن الأعوام 2020, 2021, 2022". 

واضاف إن "وزارة الكهرباء مستعدة أن يصل إنتاجها إلى 22 ألف ميكا واط في فصل الصيف بعد توفر الأموال والمواد الأولية وحل المشاكل الفنية على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع".

related

الكهرباء: ارتفاع اطلاقات الغاز الايرانية واعتدال الجو ادى الى تحسن الطاقة في العراق

Date: 2021-02-15 09:18:59
الكهرباء: ارتفاع اطلاقات الغاز الايرانية واعتدال الجو ادى الى تحسن الطاقة في العراق

لأسباب مجهولة.. إيران تقلل إمدادات الغاز إلى العراق وتربك عمل محطات الكهرباء

Date: 2021-08-05 16:35:36
لأسباب مجهولة.. إيران تقلل إمدادات الغاز إلى العراق وتربك عمل محطات الكهرباء

العراق.. خلل بمنظومة الطاقة يعرقل تجهيز الكهرباء بصورة دائمية

Date: 2021-06-30 16:07:51
العراق.. خلل بمنظومة الطاقة يعرقل تجهيز الكهرباء بصورة دائمية

الكهرباء تعلن خسارة 5000 ميغاواط بسبب الغاز الإيراني

Date: 2021-09-08 14:48:20
الكهرباء تعلن خسارة 5000 ميغاواط بسبب الغاز الإيراني

اجتماع "عاجل" في الكهرباء العراقية يوجه بالشروع في خطة عمل جديدة

Date: 2021-07-01 09:49:15
اجتماع "عاجل" في الكهرباء العراقية يوجه بالشروع في خطة عمل جديدة

العراق يفقد نصف إنتاجه من الكهرباء بسبب "الغاز الإيراني"

Date: 2021-12-11 14:08:54
العراق يفقد نصف إنتاجه من الكهرباء بسبب "الغاز الإيراني"

ذي قار.. أكثر من 60 اعتداء تطال موظفي الكهرباء والمنفذون مراهقون

Date: 2021-07-02 16:11:34
ذي قار.. أكثر من 60 اعتداء تطال موظفي الكهرباء والمنفذون مراهقون

العراق يكشف حجم احتياجه للغاز الإيراني لتوليد الكهرباء

Date: 2022-03-27 19:29:32
العراق يكشف حجم احتياجه للغاز الإيراني لتوليد الكهرباء