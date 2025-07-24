خلال النصف الأول من العام.. إحباط 50 حالة تهريب وقود في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة المنتجات النفطية، يوم الخميس، عن إحباط 50 حالة تهريب للوقود في مختلف المحافظات، خلال النصف الاول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الشركة التفتيشية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، عبر ملاكاتها في هيئة التفتيش التابعة لها بالتعاون مع مديريات شرطة الطاقة وجهاز الأمن الوطني، ضبطت 50 حالة تهريب للوقود توزعت في مختلف المحافظات".

وأضافت "تنوعت الحالات ما بين مواقع وخزانات وحوضيات مختلفة السعات"، مؤكداً "عزم وزارة النفط وشركة التوزيع على انهاء حالات التهريب والسعي الجاد للقضاء عليها"ز

وبينت أن "أستخدام التكنلوجيا الحديثة وبرامج الأتمتة والرقابة الألكترونية، اسهمت بتراجع حالات التهريب الى حد كبير مقارنةً عن احصائية النصف الاول من العام الماضي التي شهدت تسجيل نحو 76 حالة تهريب".

وأشار، مدير هيئة التفتيش في الشركة، علاء عدنان، بحسب البيان إلى أنه "جرى تنفيذ 86.423 جولة تفتيشية، رصدت خلالها 33 ألفا و633 مخالفة، و11 ألفا و981 مخالفة أخرى، وفق برنامج الرقابة الألكترونية الخاصة بمنتوج زيت الغاز"، مشيراً الى "إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق منفذي جريمة التهريب تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء عليه".