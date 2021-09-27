خلال المسير لكربلاء.. "مجهولون" ينهالون بالضرب على شاب بسبب صورة صفاء السراي

شفق نيوز/ أفاد ناشطون، بتعرض أحد الشبان الزائرين الى مدينة كربلاء لضرب مبرح من قبل مجهولين.

وأظهرت شكوى مقدمة من قبل الشاب "كرار عدي مسلم"، وهو من أهالي الديوانية بتعرضه للضرب المبرح من قبل عناصر، قال إنهم "يرتدون زي الحشد الشعبي"، وذلك أثناء توجهه إلى كربلاء.

ويقول مسلم، بحسب الشكوى المقدمة واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن هذه المجموعة والتي ترتدي زي الحشد انهالوا عليه بالضرب بالعصي الكهربائية والكابلات بعد اقتياده إلى "المقر" عند طريق نجف - كربلاء قرب العمود 160.

أما سبب الاعتداء، هو حمله صور أحد ضحايا "ثورة تشرين"، صفاء السراي، بحسب ما أفاد به عدد من الناشطين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

ووصل عشرات الآلاف من الزائرين خلال اليومين الماضيين إلى مدينة كربلاء، لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وقطع معظمهم مسافات طويلة سيراً على الأقدام.

وشهد العراق في تشرين الاول/ أكتوبر 2019 تظاهرات واسعة انطلقت، احتجاجا على الفساد المستشري في البلاد، وقد قتل العشرات من الناشطين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تلك التظاهرات، بينهم "صفاء السراي" الذي بات ملهماً لتلك الاحتجاجات، بحسب ناشطين.