خلال ٣٠ الف عملية فحص.. العراق يسجل ٢٤٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، عن تسجيل ٢٤٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ٣٠ الف عملية فحص.

وقالت في الموقف الوبائي اليومي، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنها سجلت 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى تماثل 2322 حالة جديدة للشفاء من الفيروس، فيما أوضحت أن عدد الوفيات بلغت 39 حالة جديدة وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

واعلنت الصحة في وقت سابق اليوم، تجاوز فحوصاتها اليومية 30 الف فحص مختبري لتشخيص فيروس كورونا.

ووفقاً للجدول الوبائي الذي عرضته الوزارة، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 474376 أي ما نسبته 87.1 %، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغ 544670 ، وعدد الحالات التي تحت العلاج 58169، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 336 وعدد حالات الوفيات الكلي 12125 منذ تفشي الجائحة في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر بالأرقام الموقف الوبائي في عموم محافظات البلاد بحسب وزارة الصحة العراقية.