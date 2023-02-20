خلال العام 2022.. مقتل وإصابة 41 شخصاً نتيجة المخلفات الحربية جنوبي العراق

شفق نيوز / كشف مصدر أمني مطلع، يوم الاثنين، عن إحصائية بعدد الوفيات والإصابات بين صفوف المواطنين في محافظتي البصرة والمثنى جنوبي العراق، نتيجة المخلفات الحربية خلال العام 2022.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "محافظتي البصرة والمثنى سجلت مقتل وإصابة 41 شخصاً نتيجة المخلفات الحربية خلال عام 2022، توزعت بين 34 حالة في البصرة، و7 حالات في المثنى".

وأضاف المصدر، أن "احصائية البصرة توزعت بين 21 إصابة، و13 حالة وفاة، بينما إحصائية محافظة المثنى توزعت بين 4 حالات وفيات، و3 إصابات".

من جانبه، قال الناشط بمجال البيئة في محافظة المثنى، أحمد حمدان، إن "صحراء المحافظة بحاجة لسنوات عدة للتخلص من آثار المخلفات الحربية".

وذكر حمدان، للوكالة أن "صحراء بصية في المثنى سجلت مقتل وإصابة العشرات من المواطنين خلال السنوات الماضية، فيما تمكنت المنظمات الدولية من رفع مئات الالاف من المخلفات الحربية".

وأوضح أن "التوقعات بحسب المحللين المختصين في المنظمات الدولية تشير إلى أن صحراء المثنى (بصية) بإمكانها التخلص من المخلفات الحربية بحدود عام 2028 أي بعد 5 أعوام من الآن".