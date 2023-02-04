خلال العام 2022.. إحباط 35 محاولة لتهريب المخدرات من منفذ عراقي

شفق نيوز/ أكدت مديرية منفذ المنذرية الحدودي ضمن محافظة ديالى، والرابط بين العراق وإيران، اليوم السبت، إحباط 35 محاولة تهريب للمواد المخدرة خلال العام 2022، فيما نفت وجود أي عمليات تهريب للعملة عبر المنفذ.

وقال مدير المنفذ، اللواء شيركو أحمد الجاف، لوكالة شفق نيوز، إن "المنفذ الذي يخضع للسيطرة الحكومية والأمنية بشكل تام، لم يسجل أي تهريب للعملة"، مؤكداً أن "تهريب العملة يتم عبر المنافذ غير الرسمية والخارجة عن السيطرة الحكومية".

ويرتبط العراق مع ايران عبر منفذين في ديالى، الأول "المنذرية" بأطراف قضاء خانقين، والثاني "مندلي" في ناحية مندلي شرقي ديالى.