خلال العام 2022.. ارتفاع معدل إنتاج العسل لأكثر من 12 طنا في البصرة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، ارتفاع معدل إنتاج العسل في محافظة البصرة جنوبي البلاد، إلى أكثر من 12 طنا خلال عام 2022.

وأكد مدير زراعة البصرة، هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "كمية إنتاج العسل الكلي في المحافظة وصل إلى (12،871) طناً لسنة 2022 في عموم المحافظة، إذ بلغت كمية إنتاج العسل للنحالين المجازين الذين يبلغ عددهم (102) نحال 7،991 أطنان، فيما بلغت كميات إنتاج العسل للنحالين غير المجازين 4،880 أطنان".

وأضاف، أن "زيادة الإنتاج تحققت من خلال دعم وزارة الزراعة/ دائرة وقاية المزروعات قسم النحل وبالتنسيق مع مديرية زراعة البصرة بإجراء حملات مكافحة مجانية لآفة (الفاروا) التي تصيب النحل، بالإضافة إلى حملة مكافحة مرض (نوزيما سيرانا) الذي يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب النحل".

وأشار إلى "تزويد النحالين المجازين مجاناً بمبيد النوزيما (المستخلص النباتي) الذي تم تصنيعه محليا بخبرات عراقية في دائرة وقاية المزروعات / قسم الزراعة العضوية (وحدة المستخلصات النباتية)".