خلال العام الحالي.. نينوى تسجل قرابة ألف حالة ابتزاز إلكتروني

شفق نيوز/ كشفت مسؤولة منظمة الخط الانساني في نينوى المحامية داليا المعماري، يوم الثلاثاء، عن عدد الحالات التي سجلتها الأجهزة الامنية بخصوص الابتزاز الرقمي والالكتروني للفتيات في المحافظة.

وقالت المعماري لوكالة شفق، إنه "من خلال تواصل المنظمة مع الشرطة المجتمعية والأمن الوطني في المحافظة ضمن أحد مشاريع التوعية للنساء حول مخاطر مواقع التواصل وكيفية تأمينها بصورة صحيحة فقد حصلت على عدد الحالات التي سُجلت رسمياً خلال هذا العام لدى كلا الجهتين وقد بلغت 910 حالة".

وبينت المعماري ان "هذه الحالات هي التي سُجلت رسمياً وهنالك اعداد كبيرة من الحالات لم تسجل بسبب خوف الفتيات من العادات والتقاليد المجتمعية أي ما يعني أن نينوى تسجل كل يوم ثلاث حالات ابتزاز وقد يرتفع هذا المعدل".

وأشارت المعماري إلى أن "غالبية الحالات هي بسبب جهل النساء والفتيات في طريقة تأمين الحسابات الخاصة وارسال الصور ومقاطع الفيديو في برامج غير آمنة بالاضافة الى ان العديد منهن يقعن لعمليات احتيال من قبل المبتزين". وأكدت على "ضرورة إطلاق حملات توعية كبيرة للنساء حول طريقة تأمين الحسابات الخاصة وطريقة الاستخدام وعدم التفاعل مع الحسابات الوهمية ففي آخر استبيان أطلقته المنظمة التي تشرف عليها المعماري قالت انهم تفاجئوا بان اكثر من 90‎%‎ من النساء لا يعلمن كيف يستخدمن برامج التواصل بصورة صحيحة وهذه هي إحدى أسباب وقوعهن كضحايا للمبتزين في العالم الرقمي".