خلال العام الحالي.. ديالى تسجل رابع اصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاثنين، تسجيل رابع اصابة بالحمى النزفية خلال العام الحالي في المحافظة.

وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قصاباً يبلغ من العمر 30 عاماً يسكن قرية المسعودية في اطراف قضاء بلدروز، أصيب بالحمى النزفية".

واشارت الى ان "فريقاً مشتركاً من دائرة الصحة والبيطرة توجه إلى موقع الإصابة واتخذ الإجراءات الصحية بحق المصاب والإجراءات البيطرية الوقائية الى جانب محاضرة توعوية لتفادي الإصابة بالمرض".

واحصت مديرة المستشفى البيطري اصابات الحمى النزفية في ديالى، قائلة "تم تسجل أربع اصابات خلال العام الحالي، إحداها حالة وفاة لعسكري اصيب بالمرض خارج المحافظة وتوفي في ديالى".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات الى الانسان.