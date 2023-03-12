خلال افتتاحه مستشفى في البصرة.. السوداني: لدينا رؤية جديدة لتقديم الخدمات الصحية

شفق نيوز / افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مستشفى السيّاب التعليمي في محافظة البصرة، مؤكداً قرب تنفيذ رؤية جديدة بتقديم الخدمة في قطّاع الصحة، تتمثل بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات.

وقال السوداني، في كلمة له خلال افتتاح المستشفى، إن "إكمال المستشفيات جزء من أولويات الحكومة، والقطاع الصحي يأتي في المقدمة من برنامج عملها"، مردفاً "شكّلنا ورشة عمل منذ شهرين بصلاحيات واسعة، وأثمرت جهودها عن إنهاء التكلؤ في المشروع وإنجاز المستشفى".

وأضاف: "وضعنا خطة لإنجاز المشاريع المتلكئة، واليوم نفتتح واحداً من أهم المستشفيات المتلكئة منذ العام 2009، وقريبا سننفذ رؤية جديدة بتقديم الخدمة في قطّاع الصحة، وتتمثل بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات".

وأكد رئيس الوزراء، العمل على "إنهاء ظاهرة اضطرار المواطن للسفر إلى خارج العراق من أجل العلاج، وتوفيره بدلاً من ذلك داخل البلد".

ويضم مستشفى السياب، الذي تبلغ سعته(492) سريراً، والمتكون من ستة طوابق، جميع الخدمات والاختصاصات الطبية العامة كالباطنية والجراحة والأطفال والنسائية والعيون والأنف والأذن والحنجرة والكسور والمفاصل، فضلاً عن مراكز تخصصية لأمراض الكلى، ومركز للأورام مع مُعجِّلات خطّية للعلاج الإشعاعيِّ، لخدمة محافظات المنطقة الجنوبية و مواطني محافظة البصرة.

ويضم مستشفى السياب أيضاً، مركزاً لقسطرة القلب، ومركزاً لعلاج الحروق وآخر للعلاج الطبيعي.