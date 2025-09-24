خلال استقباله المفرج عنهم من السعودية.. السوداني: يجب الالتزام بعادات كل بلد

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على الالتزام بعادات وخصوصية كل بلد خلال السفر، وذلك خلال لقائه المواطنين العراقيين المفرج عنهم من قبل السلطات السعودية.

واستقبل السوداني، بحسب بيان صادر عن مكتبه وورد لوكالة شفق نيوز، "المواطنين المفرج عنهم بعد عودتهم مع الوفد الحكومي الرسمي الى أرض الوطن بطائرة خاصة".

وأضاف أن "قضية العراقيين الموقوفين كانت محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجهاز المخابرات الوطني والسفارة والقنصلية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية أن يتقيد المسافرون العراقيون بعادات وخصوصية كل بلد لتجنب الوقوع في أي ملابسات قانونية".

من جانبهم، عبر ذوو المفرج عنهم عن شكرهم واعتزازهم بجهود الحكومة، والمتابعة الحثيثة لقضية المحتجزين، والإسهام الفعال في سرعة الإفراج عنهم.

وكان النائب المالكي قد أعلن، يوم الأحد 21 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أن السلطات السعودية أفرجت عن عراقيين كانوا محتجزين لديها.

وكان المالكي قد كشف في الـ20 من شهر آب/أغسطس الماضي لوكالة شفق نيوز عن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مؤكدا التواصل مع سفارة العراق في المملكة من أجل الإفراج عنهم، في حين أشار إلى أن السعودية لم تتعامل مع ملفهم بإنصاف ولم توجه لهم أي تهمة.