خلاف مع الزوجة يدفع منتسباً بوزارة الدفاع للانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتسجيل محاولة انتحار فاشلة، لمنتسب في وزارة الدفاع العراقية، بسبب مشكلات عائلية مع زوجته وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً في الثلاثينيات من عمره، يعمل منتسباً في وزارة الدفاع العراقية، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة (شال) داخل منزله بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "محاولة الانتحار باءت بالفشل، بعد أن تمكن ذووه من إنقاذه ونلقه إلى المستشفى لتلقي العلاج"، لافتاً إلى أن ذوي الشاب تقدموا بطلب الشكوى ضد زوجته، بسبب مشكلات عائلية بين الزوجين".