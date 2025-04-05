"خلاف قديم".. شرطة البصرة توضح حقيقة الاعتداء على منتسب في مستشفى

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة البصرة، يوم السبت، حادثة اعتداء على منتسب في مستشفى بالمحافظة، فيما أكدت ما جرى هو "خلاف قديم" بين مراجعين ومنتسب كان لا يعمل في المستشفى.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة محافظة البصرة تنفي ما تداولته بعض الصفحات بشأن اعتداء على منتسب أمني عند بوابة مستشفى أبي الخصيب من قبل مراجعين".

وأضافت أن "المنتسب غير مكلف بحماية المستشفى، إنما هو مراجع يرتدي الزي العسكري، وقد وقع الحادث نتيجة خلاف قديم، وليس له علاقة بالمراجعين أو الكوادر الطبية"، مبينة "تم اعتقال عدد من المتهمين المتورطين في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وسبق لمصدر أمني، وأن كشف عن قيام مجموعة من المراجعين بالاعتداء على منتسب في مستشفى أبي الخصيب بالبصرة، بعد أن تصد لمحاولة اشتباك بينهم وبين الكوادر الطبية.