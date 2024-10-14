خلاف على قطعة أرض ينتهي بمقتل شخص على يد شقيقه في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شخص على يد شقيقه نتيجة خلاف بينهما على قطعة أرض في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين أشقاء اثنين تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما أسفر عن مقتل أحد الاشقاء من قبل شقيقه ضمن منطقة شارع فلسطين".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات تشير إلى أن الحادث نتيجة خلاف بين الشقيقين على قطعة أرض"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث في محاولة للقبض على الجاني".