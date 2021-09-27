خلاف على أرض زراعية يدفع أباً لقتل فلذة كبده جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الاثنين، بمقتل شخص على يد والده جراء خلاف على قطعة أرض.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " خلافا عائليا بمنطقة الطبر جنوبي محافظة ميسان بين أب وابنه وأحد الأقرباء على أرض زراعية انتهى بقيام الأب بارتكاب مجزرة بحق الحاضرين معه".

وأضاف، أن "الأب أشهر سلاحه وقتل ابنه على الفور وأصاب الشخص الثاني الحاضر معهما بجروح بليغة"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الجاني على الفور ونقل الجثة إلى الطب العدلي والمصاب إلى المشفى لتلقي العلاج ".