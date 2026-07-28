خلاف على امرأة يتحول لمشاجرة مسلحة ويخلف قتيلاً وجريحاً شرقي بغداد

شفق نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن خلافاً عائلياً بين عدد من الأشخاص على خلفية امرأة تطور إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة "مسدسات"، ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة أسفرت عن مقتل أحد أطرافها وإصابة آخر بجروح، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على شخص ثالث من المشاركين في الحادث.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.