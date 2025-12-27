خلاف على الأجرة يتطور إلى "جريمة دهس" في كركوك

شفق نيوز– كركوك

تعرضت امرأة، مساء اليوم السبت، لإصابة خطيرة بعد أن أقدم سائق سيارة أجرة على دهسها في منطقة الشورجة وسط مدينة كركوك، على خلفية خلاف بين الطرفين حول أجرة النقل.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى آزادي الحكومي التابع لدائرة صحة محافظة كركوك، لوكالة شفق نيوز، بأن المرأة أصيبت بكسر في ساقها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة، وتستقر حالتها الصحية حالياً تحت إشراف الطاقم الطبي.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين السائق والمصابة، والتي تطورت إلى محاولة السائق الاعتداء عليها بسيارته، ما أدى إلى إصابتها، مؤكداً أن المستشفى قام بتقديم الرعاية الأولية والعلاج الفوري لها لتخفيف المضاعفات.

من جانبها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، تمهيداً لإحالته إلى القضاء وفق القانون.