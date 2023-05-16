خلاف بين شرطي وزوجته ينتهي بقتله طعناً في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل شرطي طعناً من قبل أشقاء زوجته بسبب خلافات عائلية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافاً عائلياً بين زوج يعمل شرطياً في قضاء الزبير شمالي البصرة وزوجته، أدى لتدخل أشقاء الزوجة ومحاصرته وقتله طعناً بسكين حادة"، مشيراً إلى "عدم إسعافه ونقله للمشفى لتلقي العلاج".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وقامت باعتقال الجناة وهم اثنين من أشقاء الزوجة وايداعهم السجن، لحين البت في أمرهم من قبل قاضي التحقيق المختص في المنطقة".