خلافاً للمتداول.. تنويه عاجل من بابل: الاثنين دوام رسمي ولا توجد عطلة

شفق نيوز/ أصدر مجلس محافظة بابل، مساء الأحد، تنويهاً عاجلاً نفى فيه تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وذكر المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "تنويه: غداً دوام رسمي ولا توجد عطلة".

ويأتي هذا التنويه بعد تداول مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده تعطيل الدوام في محافظة بابل بسبب البرد.

وجاء تداول خبر عطلة بابل في وقت قررت فيه مديرية تربية واسط، ومحافظة الديوانية، مساء الأحد، تغيير توقيت دوام المدارس لهذا الأسبوع، فيما عطلت تربية المثنى الدوام الرسمي في المدارس على خلفية الطقس البارد الذي ضرب العراق خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت المديرية العامة لتربية واسط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لانخفاض درجات الحرارة وحفاظاً على صحة ابنائنا الطلبة والتلاميذ يكون دوام المدارس الدوام الصباحي فقط الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة ايام الأسبوع الجاري".

بدوره، أعلن محافظ الديوانية، عباس شعيل الزاملي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في المدارس كافة ويبدأ الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية الساعة التاسعة صباحاً.

وفي المثنى، ذكرت مديرية التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لانخفاض درجات الحرارة، وخشيةً من تأثيره على الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، نقرر تعطيل الدوام ليوم غدٍ الاثنين لطلبة هذه المراحل فقط، مع استمرار باقي الفعاليات الحكومية بنشاطها الرسمي".

ودعت المديرية، بحسب البيان، العائلات، إلى "اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية أبنائهم خلال موجة البرد المتوقعة في الأيام الثلاثة".

وكان محافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

ولاحقاً قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

كما أعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بسبب الانخفاض الحاد وغير المألوف في درجات الحرارة ليوم غد.

كذلك قررت ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل، والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

كما قرر محافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاح الإقليم وعموم العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلى منطقة هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنين عطلة رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وشمل القرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضية المذكورة.

كما أشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيث ستُجرى امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، نشرة بدرجات الحرارة في عموم البلاد ليوم غد الاثنين.

ووفقاً للنشرة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان ستسجل أدنى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و4 درجات تحت الصفر.

فيما تتراوح درجات الحرارة في محافظة البصرة بين 4 إلى 15 درجة، أما العاصمة بغداد فستصل درجة الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.

وسبق للراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.