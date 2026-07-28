خلافات عائلية تنتهي بانتحار فتاة شنقاً في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها في منطقة حي الأمير بقضاء الرفاعي، شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة أنهت حياتها بواسطة حبل داخل منزل ذويها"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الانتحار تعود إلى خلافات عائلية تمثلت بانفصال والدها عن والدتها".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".