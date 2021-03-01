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خلافات عائلية تدفع مراهقة في الناصرية للإنتحار بشنق نفسها

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-01T08:47:16+0000
خلافات عائلية تدفع مراهقة في الناصرية للإنتحار بشنق نفسها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بأقدام فتاة تبلغ من العمر ١٨ سنة، على الانتحار جنوبي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة من مواليد 2003 أقدمت على الانتحار شنقا، داخل منزلها في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية".

وأوضح المصدر، أن "أسباب الانتحار هي خلافات عائلية بحسب إفادة ذويها، أمام الجهات الأمنية".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أنقذت الشرطة النهرية في بغداد، فتاتين حاولتا الانتحار برمي نفسيهما من أعلى جسر مدينة الطب وسط العاصمة، إلا أن عناصر الشرطة النهرية أنقذاهما وهما الآن في حالة جيدة.

ومساء أمس الأحد، أقدمت امرأة على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الصرافية في نهر دجلة وسط بغداد، والمعلومات الأولية كانت تشير إلى أن مشكلات عائلية تقف وراء الانتحار.

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