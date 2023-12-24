خلافات عائلية تدفع شابا للانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بانتحار شاب جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه بنهر الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الأجهزة الامنية تمكنت من انتشال جثته من وسط النهر".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث بينت أن الانتحار حصل بسبب خلافات عائلية مع ذويه"، مشيراً إلى أنه "تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".