خلافات سياسية تتسبب بإغلاق 3 دوائر رئيسية في صلاح الدين

شفق نيوز/ شكا مواطنون في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، يوم الإثنين، من اغلاق وتعطيل 3 دوائر مهمة بسبب خلافات سياسية وإجراءات مناقلة للدوائر المتنازع عليها.

وأبلغ المواطنون وكالة شفق نيوز، أن "دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل والتنفيذ معطلة منذ أكثر من شهر بسبب إجراءات نقلها الى المجمع العدلي الجديد المنجز حديثا بعدما كانت تمارس مهامها ودوامها في مجمع قديم ومتهالك".

وأشار المواطنون إلى "خلاف سياسي تسبب بتعطيل الدوائر منذ أكثر من شهر بسبب مساعي أطراف سياسية لإستغلال البناية الجديدة لافتتاح دائرة الجواز الالكتروني رغم وجود دائرة مختصة في القضاء".

ولفتوا إلى أن "تعطيل الدوائر تسبب بأضرار كبيرة بمصالح المواطنين والمعاملات الرسمية اليومية"، داعين الى "أبعاد دوائر ومؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية".

بدوره رد نائب محافظ صلاح الدين عمار حكمت البلداوي على شكاوى المواطنين وازمة المجمع العدلي عبر وكالة شفق نيوز.

وقال البلداوي إن "الدوائر الثلاث جاري ترتيب أوضاعها وستفتح قريبا"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل اخرى.