خفر السواحل الكويتية يعتقل 12 صياداً عراقياً ويحتجز زوارق في المياه الإقليمية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق يوم الأربعاء بأن خفر السواحل الكويتية اعتقل عددا من الصيادين العراقيين واحتجز قواربهم في المياه الإقليمية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوات خفر السواحل الكويتية اعتقلت 12 صيادًا عراقيا واحتجزت ثلاثة زوارق لصيادي الاسماك في المياه الاقليمية العراقية بعد اقترابهم من قناة خور عبد الله منطقة العوامات.

وأضاف المصدر أن مصير الصيادين وقواربهم مازال مجهولا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها خفر السواحل الكويتية صيادين عراقيين إذ سبق أن تكررت هذه الحادثة لمرات عدة في السنوات السابقة.