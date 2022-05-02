"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي صادق عطيه، اليوم الاثنين، إن موجة الغبار تبلغ ذروة التأثير صباحاً في مدن الجنوب ومناطق الجنوب الغربي من البلاد، مشيراً إلى أن شدتها ستخف تدريجياً خلال ساعات الظهيرة.

وكتب عطيه، منشورا على موقع التواصل فيسبوك، مرفقاً بمقطع فيديو، أوضح فيه، حركة عاصفة الغبار التي اثرت على البلاد يوم امس الاحد 1 ايار 2022 لغاية صباح اليوم الاثنين من مصادر الغبار الرئيسية.

وأوضح عطيه، أن أن شدة العاصفة بدأت تخف في مدن الوسط والفرات الاوسط، ولكنها تبلغ ذروة التأثير عند الساعة 8 صباحاً في مدن الجنوب ومناطق الجنوب الغربي ايضاً، مبيناً "ستخف شدتها تدريجيا خلال ساعات ظهيرة هذا اليوم الاثنين".

وكشفت مصادر طبية، عن تسجيل المؤسسات الصحية في محافظات عراقية عدة فضلا عن العاصمة بغداد أكثر من 400 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية التي ضربت البلاد امس الاحد.

وغطى التراب الشديد سماء العاصمة وبقية المحافظات العراقية، إثر عاصفة ترابية جاءت من الانبار واشتدت في بغداد.و

حولت العاصفة سماء بغداد والمحافظات الى اللون الاحمر نتيجة اشتداد العاصفة الترابية.

وشهد شهر نيسان المنصرم حدوث 5 عواصف ترابية شديدة، فيما بدأ اليوم الأول من شهر أيار بعاصفة ترابية أشد من سابقاتها حيث تدنت مستويات الرؤية.

وغالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق كبيرة نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.