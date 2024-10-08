"إخفاقات" تجر مدير تربية ديالى ومعاونه للاستجواب وبديله جاهز ضمن "المحاصصة"

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، جلسته رقم 12 استجوب خلالها مدير عام تربية المحافظة علي جمعة ومعاونه نتيجة ماوصفها رئيس المجلس بـ"الاخفاقات" في عملهما.

وقال رئيس المجلس عمر الكروي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المجلس استجوب اليوم مدير عام التربية ومعاونه بسبب الاخفاق الكبير في عمل مدير التربية".

وأضاف، أن "المجلس سيحدد ما هي السلبيات المؤشرة على إدارة التربية وأقسامها من قبل المستجوبة"، لافتا الى ان "هناك اخفاقاً في الأداء وهناك تدهوراً في العملية التربوية وهناك أخطاء شخصها المجلس بخصوص التسوية ووجود مدارس تفتقر للكادر التربوية".

وتابع أن"بعض أقسام التربية لا تستجيب لتوجيهات وكتب وزارة التربية ومديرها العام".

واوضح أن "آلية مجلس ديالى هي استضافة ومن ثم استجواب ومن ثم استجواب آخر ومن ثم قرار نهائي يقيل مدير التربية او يبقيه".

وفي السياق قالت رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس ديالى دريا خير الله، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هنالك العديد من المخالفات التي قمنا برصدها في مديرية التربية من بينها مخالفة أوامر وزارة التربية بنقل الكوادر واشرنا وجود تنقلات".

وأضافت أن "هناك الكثير من كتب الشكر والتقدير التي تصدر من المديرية العامة لتربية ديالى ديالى بدون وجه حق وحتى في العطلة الصيفية خاصة وان كتب الشكر تلغي العقوبات الموجهة الى بعض الكوادر التدريسية المسيئة وغير المهنية وبالتالي من أمن العقاب أساء الأدب".

وبينت خير الله أنه"تم رصد اختفاء 14 كتاباً رسمياً من سجلات الصادر والوارد وجميعها لدينا أرقامها وتواريخها، فيما أشرنا إعفاء مديري مدارس بدون وجه حق او تحقيق"، مؤكدة ان "الحديث عن وجود ضغوطات كما يقال فهذا معناه ان مدير التربية ضعيف اداريا ولايستطيع مواجهة هذه الضغوط وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية".

بدوره ذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "هناك شبه إجماع سياسي على استبدال مدير عام تربية ديالى علي جمعة الدليمي خلال الفترة المقبلة".

وأشار المصدر إلى أن "تربية ديالى ضمن الدوائر التي تقاسمتها الكتل السياسية وسيكون منصب المدير العام لصالح احدى الكتل التي شكلت حكومة ديالى المحلية فيما سيتم تعيين مدير جديد بدلا عن الحالي خلال الأسابيع المقبلة".