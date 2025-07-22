خطأ طبي يودي بحياة امرأة حامل أثناء الولادة في مستشفى أهلي بكركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بوفاة امرأة حامل أثناء عملية ولادة أجريت لها في أحد المستشفيات الأهلية بالمحافظة، نتيجة خطأ طبي تسبب بمضاعفات خطيرة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادثة وقعت خلال عملية ولادة قيصرية، حيث تعرض أحد الشرايين لقطع غير مقصود، ما تسبب بحدوث نزيف حاد وخطير".

وأوضح أن "الفريق الطبي اضطر لاحقاً إلى استئصال رحم المرأة في محاولة للسيطرة على النزيف، إلا أن الإجراءات التي جرى اتخاذها لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث الدقة والكفاءة الطبية".

وأضاف المصدر، أن "المرأة فقدت كميات كبيرة من الدم وتم تزويدها بدم بديل، قبل أن تُنقل على وجه السرعة إلى مستشفى كركوك الجمهوري لاستكمال العلاج والرعاية الطبية، لكنها فارقت الحياة متأثرة بالمضاعفات".

وتابع المصدر، أن "تحقيقاً أولياً فُتح بالحادثة للوقوف على ملابساته ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون".