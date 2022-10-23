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خطأ طبي ينهي حياة طفل وغرق آخر بحادثين منفصلين في صلاح الدين وكرميان

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-23T11:34:54+0000
خطأ طبي ينهي حياة طفل وغرق آخر بحادثين منفصلين في صلاح الدين وكرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بمصرع طفلين بحادثين منفصلين في محافظة صلاح الدين وادارة كرميان المستقلة باقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات من اهالي طوزخورماتو بصلاح الدين أصيب بحمى شديدة نقل على اثرها للمستشفى وتم اعطاءه حقنة تسببت بوفاته بحسب ذوي الضحية دون تحديد مكان الوفاة".

وأشار الى ان "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".

في السياق، قال مدير اعلام شرطة كرميان المقدم علي قدوري لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن انتشلت جثة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يدعى (أسيل أحمد هادي) من قرية بالاجو التابعة لصالح آغا في ناحية قوراتو في اطراف قضاء كلار التابع لوحدة كرميان".

وبين قدوري، أنه "بحسب أقارب الضحية فان الطفل غرق في قناة بالاجو بعد ذهابه للسباحة دون علم عائلته"، مشيرا الى "فتح تحقيق لكشف أسباب وملابسات الحادث".

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