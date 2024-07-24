"خطأ طبي".. رجل يقاضي مستشفى بالموصل بعد وفاة زوجته

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، اليوم الاربعاء، بوفاة امرأة في إحدى مستشفيات مدينة الموصل نتيجة "إهمال طبي" بحسب ادعاء زوجها الذي أقام دعوى قضائية ضد المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "مواطناً من اهالي ناحية زمار (شمالي غرب نينوى) اقام دعوى قضائية ضد مستشفى السلام بالموصل بعد وفاة زوجته ليلة أمس والبالغة من العمر 39 عاماً بعد أن دخلت المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح المصدر، أن المواطن "اتهم المستشفى بالإهمال الطبي الذي تسبب بوفاة زوجته"، مبينا أن "الادعاءات تفيد بنقل فصيلة دم غير مطابقة الى المريضة.

وبين المصدر، أن "الجهات المتخصصة بانتظار تقرير الطب العدلي لإثبات صحة الادعاء من عدمه".